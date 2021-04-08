Поразить мишени: как в Тульской области прошел этап конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда» среди спецназа

В Тульской области продолжается конкурс международных армейских игр (АрМИ-2021) «Полярной Звезды». В нем принимают участие подразделения спецназа.

Прошедшая ночь для конкурсантов выдалась жаркой, несмотря на сырую, холодную погоду. Команды отработали ночную стрельбу. Выглядело это будто тщательно спланированная спецоперация.

Сначала снайперы поражали мишени, обозначающие охранение, затем в бой вступали основные силы. Цель – захват объекта условного противника, с последующим его минированием и уничтожением. Стрельбу вели с помощью приборов ночного видения. Стрельба без промаха для бойцов спецназа – норма, но точность попаданий действительно поражает. Накануне команды ориентировались на местности и проходили минно-взрывное заграждение.

Это один из самых сложных этапов конкурса, только десантникам из Улан-Удэ удалось преодолеть его без штрафных баллов. Впрочем, все пять команд идут бок о бок, судьбу первого места могут решить даже не секунды, а доли секунды. Впереди у участников еще несколько конкурсов, включая дневные стрельбы, полосу разведчика и рукопашный бой. По их итогам и определят лучшую группу спецназа, которая представит нашу страну на международных армейских играх.

Накануне в Тульской области бойцы спецназа провели подготовку к этапу конкурса «Полярная звезда». С высоты 1500 метров команды приземлялись в круг диаметром всего 5 метров.

В этом году в этапе конкурса принимают участие десантники из Иванова, Кубинки, Камышина, Улан-Удэ и новички - команда Росгвардии, которые пока показывают хорошие результаты.