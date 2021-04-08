В России начали по-новому выплачивать пособия по безработице

В России вступили в силу изменение правил выплат пособий по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что правительство расширило возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан.

«Изменения коснутся в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка», - сказано в сообщении.

До изменений в правилах россияне начинали получать выплаты с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными.

Так, корректировка правил позволит урегулировать вопросы начисления пособий при смещении начала периода выплат или прерывании его самого. Выплаты в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом.

Изменения затрагивают граждан, оставшихся без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Максимальный размер выплаты будут начислять с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России сохранили размер максимального пособия по безработице в 2021 году. В начале текущего года глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому максимальное пособие останется на уровне 12 130 рублей, а минимальное составит 1 500 рублей.

