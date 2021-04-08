Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эвакуация людей и лодочная переправа: как в регионах России борются с весенним половодьем

Виктория Ивашечкина
06:23 08.04.2021
В частности, в Тверской области, сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг опасных зон.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В России началась активная фаза весеннего половодья. Как сообщают в МЧС, подтопленные территории есть в 23 регионах страны.

Как правило, это районы, где находятся приусадебные участки. Жилым домам вода сейчас не угрожает. Во Владимирской области, чтобы предотвратить возможные ЧП, спасатели сняли понтонный мост через Клязьму. К 16 населенным пунктам, которые оказались отрезанными от большой земли, организовали лодочную переправу. Ею пользуются 700 человек.

В городе Вязники, на случай эвакуации людей, подготовили три пункта временного размещения. В Удмуртии из-за подтопления закрыт один мост. Спасатели держат ситуацию под контролем. Местным жителям при необходимости оказывают адресную помощь.

То же самое сделано и в Тверской области, где сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг опасных зон. Используются и маломерные суда, и беспилотники. Что касается сбора информации по стране в целом, то для этого задействованы даже космические силы. За гидрологической обстановкой следят 10 отечественных космических аппаратов и 8 зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Уничтожение осколочно-фугасными снарядами: кадры боевых стрельб из гаубиц Мста-С под Оренбургом
03:44 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:03 В стране и мире
В МИД РФ отреагировали на позицию США по бойкоту Олимпиады в Китае
01:50 В стране и мире
Курц допустил возможность регистрации «Спутника V» в Австрии в обход Евросоюза
23:29 В стране и мире
СМИ: США планируют назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.