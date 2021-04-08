Эвакуация людей и лодочная переправа: как в регионах России борются с весенним половодьем

В России началась активная фаза весеннего половодья. Как сообщают в МЧС, подтопленные территории есть в 23 регионах страны.

Как правило, это районы, где находятся приусадебные участки. Жилым домам вода сейчас не угрожает. Во Владимирской области, чтобы предотвратить возможные ЧП, спасатели сняли понтонный мост через Клязьму. К 16 населенным пунктам, которые оказались отрезанными от большой земли, организовали лодочную переправу. Ею пользуются 700 человек.

В городе Вязники, на случай эвакуации людей, подготовили три пункта временного размещения. В Удмуртии из-за подтопления закрыт один мост. Спасатели держат ситуацию под контролем. Местным жителям при необходимости оказывают адресную помощь.

То же самое сделано и в Тверской области, где сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг опасных зон. Используются и маломерные суда, и беспилотники. Что касается сбора информации по стране в целом, то для этого задействованы даже космические силы. За гидрологической обстановкой следят 10 отечественных космических аппаратов и 8 зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли.