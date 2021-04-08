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«Честный и беспристрастный офицер»: как США и Германия укрывали начальника гестапо Йозефа Хубера

Игорь Лапик
Иван Линдеманн
05:46 08.04.2021
Выяснилось, что генерал СС не только отделался символическим наказанием за все совершенные зверства в отношении евреев, но и на протяжении нескольких лет проработал штатным сотрудником в ЦРУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Настоящую сенсацию преподнес зрителям немецкий общественный телеканал ARD - обнародовал журналистское расследование о послевоенной судьбе шефа гестапо Австрии Франца Йозефа Хубера. Выяснилось, что генерал СС не только отделался символическим наказанием за все совершенные зверства в отношении евреев, но и на протяжении нескольких лет проработал штатным сотрудником в ЦРУ. Кстати, именно американская разведка помогла Хуберу избежать Нюрнбергского трибунала, а позже, даже не меняя имени, вернуться на родину.

Йозеф Хубер повинен в смерти 70-ти тысяч австрийских евреев. По его приказу людей арестовывали и отправляли на верную гибель в концлагеря. До сих пор живы несколько свидетелей его преступлений. 

«Меня сложно заставить плакать, но невозможно игнорировать тот невероятный ужас. С тех пор прошло много лет, но каждый раз, когда я думаю или говорю об этом, те чувства возвращаются. Это чудовище было ответственно за все эти злодеяния», - поделилась жительница Израиля Сара Хоффман.

Немецкие журналисты телеканала ARD в ходе своего расследования раскрыли шокирующие подробности послевоенной жизни главаря тайной полиции. В мае 1945 года он сдался американским войскам и был завербован разведками США и ФРГ, тем самым избежав заслуженного наказания. А в рассекреченных документах ЦРУ его называют «честным и беспристрастным офицером полиции».

«Ближе к концу войны Хубер особенно был увлечен контрразведкой. Неудивительно, что после войны он привлек внимание американской разведки. В первую очередь, из-за его экспертного знания русской разведывательной службы», - рассказал историк Томас Манг.

Это невероятно, но организатор австрийского холокоста после войны спокойно жил в Мюнхене под своим настоящим именем, работал под прикрытием в одной из частных фирм. Но при этом попал на обложку одной из газет в качестве «опытного детектива». Американцы блокировали все попытки экспатриировать его в Австрию.

«Хотя мы ни в коем случае не забываем о рисках, связанных с игрой с генералом гестапо, мы также полагаем на основе информации, которая сейчас находится в нашем распоряжении, что эта организация могла бы с пользой использовать Хубера», - говорится в документе ЦРУ за 1953 год.

В ходе денацификации Йозеф Хубер всего лишь отделался штрафом и небольшим условным сроком. Его даже снова хотели отправить в Вену - воспользоваться своими давними связями времен работы в гестапо.

«Во половине 50-х годов люди как Хубер чувствовали себя в безопасности в западной Германии, потому что многие нацистские преступники занимали посты в юридической системе, администрации и даже правительстве», - отметил автор расследования Шломо Шпиро.

Но все изменилось после того, как начальника Хубера, Адольфа Эйхмана, который вместе с ним сбежал из Вены в 1945 году и скрывался в Аргентине, выкрали агенты Моссада. Он предстал перед израильским судом в 1961 году, который по значимости сравнивают даже с Нюрнбергским процессом. Бывший заключенный Освенцима, офицер Моссада лично присутствовал на знаменитом процессе, который закончился казнью одного из самых известных палачей нацистского режима.

«Его последними словами было "Я верил в бога и я умру с верой в бога". В тот момент я подумал, в какого бога верил этот убийца детей», - рассказал офицер Моссада Михаил Гольдманн-Гилеад.

После того, как прах Адольфа Эйхмана развеяли в Средиземном море, Хубер стал страдать манией преследования - боялся, что даже протекторат Федеральной разведывательной службы Германии не сможет спасти его от рук израильского правосудия. Но американское прикрытие обеспечило ему спокойную жизнь и счастливую старость. Один из самых кровавых начальников полиции Третьего рейха вышел на пенсию и умер своей смертью в 1975 году.

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