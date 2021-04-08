«Рота, тревога!»: 15 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к проверке боевой готовности

Более 15 тысяч военнослужащих танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к контрольной проверке боевой готовности. Проверка проходит на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей.

При получении команды о приведении в повышенную степень боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй. Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность.

Всего на полигоны вышло более двух тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. По результатам проверки каждое подразделение получит оценку, поводящую итоги зимнего периода обучения.