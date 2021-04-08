Психолог назвала способы борьбы с чрезмерным аппетитом у ребенка

Детское переедание может происходить по разным причинам и чаще всего связано с поведением родителей. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила психолог Марина Гладышева.

Прежде всего, по ее словам, ребенку не нужно ничего запрещать, так как желание родителей «причинить добро» обычно вызывает защитную реакцию и желание сделать назло.

«Чем больше что-то человеку запрещают, неважно, ребенок это или нет, тем больше он будет хотеть. Дома запрещают, я пойду съем, пока не видят. Когда нет запрета, оказывается, что я не очень-то этого и хочу, и в большинстве случаев проблема отпадет», - объяснила Гладышева.

В случае, когда переедание уже вызывает проблемы с весом, следует обращаться к диетологу и психологу, причем не только привести к специалисту ребенка, но и обследоваться самому.

«Родителю надо поработать с собой, потому что убрав эту проблему у себя, она скорее всего уйдет и у ребенка. Чаще всего это либо процесс стресса, либо это процесс... когда родители не имели возможности есть, что хочется в детстве. Люди вырастают и начинают это добирать... Потом рождается ребенок у такого человека, и это ребенок уже автоматически продолжает эту историю», - отметила собеседница.

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