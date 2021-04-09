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Безопасный маршрут: российские миротворцы продолжают наблюдение за Лачинским коридором в Карабахе

Анна Касаткина
03:00 09.04.2021
Военнослужащие участвуют в мероприятиях боевой подготовки и проводят тренировки по предотвращению нарушений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения транспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии разграничения.

В плановом порядке личный состав также участвует в мероприятиях боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты миротворческого контингента оборудованы блокпостами, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В целях улучшения условий размещения военнослужащих специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели блочно-модульные городки - полноценные автономные объекты, оснащенные электричество, автономным отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Места проживания военнослужащих укомплектованы мебелью и бытовой техникой, включая  электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры и бойлеры.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

«Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов», - рассказали в Минобороны.

С 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля соблюдением трехстороннего соглашения РФЮ Азербайджана и Армении развернут российский миротворческий контингент. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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