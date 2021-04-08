Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

На трассе «Волга» в Московской области произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что все те, кто получил ранения, были госпитализированы.

«Время 22.00, 5-й километр автодороги М-7 "Волга", столкнулись автомобиль Hyundai и Mercedes, маршрутка», - сказали РИА Новости в МВД.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.