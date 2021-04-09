Зеленая дружба: военнослужащие РФ и Сирии приняли участие в восстановлении ландшафтной архитектуры Алеппо

К озеленению сирийского Алеппо подключились и российские военные. В одном из парков вместе со своими сирийскими коллегами и представительницами русской диаспоры они высадили аллею русско-сирийской дружбы.

Хвойные деревья здесь повсюду, а еще - мандариновые, апельсиновые, лимонные. И , конечно, пальмы. Ближний Восток, в первую очередь, ассоциируется именно с ними.

Конечно, в Сирии прекрасный климат, но даже здесь пальмы не растут без посторонней помощи: за деревьями нужен постоянный и качественный уход.

Весна во втором по величине городе Сирии традиционно начинается так: студенты и служащие работают на грядках. Причем этим занимаются все без исключения, даже представители горадминистрации.

В мэрии Алеппо строят большие озеленительные планы на будущее. В пригородах сейчас организовано несколько ферм по выращиванию саженцев. В год они дают 300 тысяч растений. Очень скоро будет обустроена самая большая плантация. Она даст полтора миллиона растений в год.

Озеленительная кампания займет всю весну. Летом саженцы будут усиленно поливать, а к зиме они надежно укрепятся в почве. Озеленители рассчитывают, что уже через год сделают город таким же уютным, каким он был до войны. За время боевых действий в Алеппо было уничтожено до 40% парков и скверов.