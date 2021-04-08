Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

Не менее шести человек стали жертвами крушения самолета, которое случилось в среду на западе Эквадора. Об этом сообщает местное издание El Commercio.

По информации газеты, трагедия случилась в кантоне Салитре. Легкий самолет двигался в сторону города Гуаякиль. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной катастрофы. Авиационные власти страны ведут расследование инцидента.