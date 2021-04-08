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Евменов сообщил о проведении контрольной проверки в более чем 40 воинских частях ВМФ РФ

Роман Захаров
21:42 08.04.2021
По словам адмирала, во главу угла контрольных проверок ставится уровень мастерства и профессионализма кадров.
Евменов сообщил о проведении контрольной проверки в более чем 40 воинских частях ВМФ РФ
© Фото: Минобороны РФ
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Более чем в 40 частях и структурных подразделениях Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ проходят контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

«Наряду с контрольными проверками на флотах и Каспийской флотилии, проверки проводятся в свыше 40 воинских частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ.  Будут детально проверены все составляющие работы командного состава всех звеньев. В ряде структурных подразделений, непосредственного подчинения Главного командования ВМФ будут проведены контрольные тактико-специальные учения, в ходе которых будет проверена готовность личного состава к выполнению задач по своему предназначению. Проверки проводятся также в  учебных центрах ВМФ.  Проверяется Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге, Центр боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, где в рамках проверок будут приняты экзамены у младших специалистов. Рабочими группами Главного командования ВМФ проверяются воинские части, обеспечивающие функционирование испытательных полигонов Военно-Морского Флота. Будет проверен и Центр Боевого Управления ВМФ», - заявил военачальник.

Адмирал подчеркнул, что во главу угла контрольных проверок ставится уровень мастерства и профессионализма кадров, их способность грамотно эксплуатировать, вверенную технику и вооружение в условиях планового наращивания интенсивности боевой подготовки. По его словам, нет никаких сомнений, что будет проверена деятельность командиров и начальников всех степеней на предмет неукоснительного выполнения ими требований руководящих документов Министерства Обороны РФ и Военно-Морского Флота, как в повседневной службе так и в ходе выполнения поставленных задач.

«Контрольные проверки являются комплексными и позволяют на всех уровнях оценить показатели и параметры боевой и мобилизационной готовности, работу командования по поддержанию и укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организацию учебно-методической подготовки, подготовленности постоянного состава, физическую подготовку. Результаты проверок будут всесторонне проанализированы», - заключил главком ВМФ России.

Шестого апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале в Вооруженных силах контрольных плановых проверок за зимний период обучения. Глава МО РФ, в частности, потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

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