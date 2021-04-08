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От Астрахани до Читы: как в России проходит контрольная проверка боеготовности войск

Алексей Казанников
21:15 08.04.2021
О масштабной проверке боеготовности российских войск ранее объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
От Астрахани до Читы: как в России проходит контрольная проверка боеготовности войск
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие сейчас принимают участие в контрольной проверке боеготовности войск. Главная задача этих маневров - отработать разведывательно-ударную технику авиации, артиллеристов и ракетчиков.

Например, в Астраханской области, на полигоне Ашулук, «Панцирь-С» с легкостью уничтожил наземные цели условного противника из тридцати миллиметровых зенитных автоматов.

А связисты в Воронежской области на полигоне Погоново совершили марш к месту развертывания полевого узла связи: отработали боевую охрану колонны, отразили атаку условных диверсионно-разведывательных групп, и в итоге - развернули многоцелевые мобильные комплексы связи «Редус-2УС» и радиорелейные станции.

Проверяют боеготовность войск сейчас по всей стране: Тверская, Новосибирская, Кемеровская, Воронежская, Астраханская области, Забайкальский край и Бурятия. В последней, кстати, по тревоге подняли ракетное соединение на оперативно-тактических комплексах «Искандер-М».

Отдельное внимание уделено Восточному военному округу. Лично с инспекцией туда отправился начальник генерального штаба Валерий Герасимов и два заместителя министра обороны - Юнус-Бек Евкуров и Дмитрий Булгаков. Они заслушали доклад командующего округом и проверили объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

Самая дальняя точка сейчас - это Чита, где после сигнала на приведение воинской части в полную боеготовность, военнослужащие оперативно развернули основной и запасной командные пункты в районе выполнения задач. На все у них были считанные минуты.

А в Оренбурге идут самые масштабные учения в рамках общевойсковой проверки. На Тоцком полигоне базу условного противника осколочно-фугасными снарядами уничтожили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С».

Масштабная проверка боеспособности российских войск продлится еще несколько дней. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней на этой неделе, 6 апреля.

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