С-400 «Триумф», «Ураганы» и «Грады»: под Самарой прошла первая тренировка парада Победы

В Самаре состоялась первая тренировка механизированной колонны в рамках подготовки к параду Победы. В составе парадного расчета впервые были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они заступили на боевое дежурство в Самарской области. Это позволило в полтора раза увеличить возможности расчетов противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) при обороне воздушного пространства над регионами Поволжья.

Тренировка проводилась на аэродроме Кряж. Возглавлял парадный строй военной техники бронеавтомобиль «Тигр». Также в составе колонны прошли пикапы УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М».

В первой тренировке не была задействована гусеничная техника. Это боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы Мста-С.

Всего в тренировке участвовали более 50 единиц боевой техники.