Спорт «Крылья Советов» победили «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу Ян Брацкий К этой минуте в полуфинал Кубка России уже прошли самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». © Фото: Andy03, Pixabay Читайте нас на: Самарские «Крылья Советов» победили столичное «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России. Игра проходила на берегах Волги и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в матче был забит уже в дебюте игры, отличился Роман Ежов. К середине второго тайма на табло загорелась фамилия Ивана Сергеева.



Динамовцы пытались переломить ход игры, но тщетно. Встреча получилась довольно жесткой. Арбитр Артем Любимов показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек.



Финальный свисток оформил не только победу «крыльев» над «бело-голубыми», но и вылет московской команды из дальнейшего розыгрыша Кубка России. Компанию самарским футболистам в полуфинале составят грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Последнюю путевку в следующую стадию турнира между собой разыграют тульский «Арсенал» и ЦСКА. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика