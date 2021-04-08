День Катастрофы и героизма: в Израиле почтили память погибших от рук нацистов
В память о погибших утром по всей стране прозвучала сирена, после чего ровно на две минуты прекратил движение весь транспорт и остановились пешеходы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Израиле сегодня - День Катастрофы и героизма еврейского народа. Он посвящен жертвам Холокоста и евреям, оказавшим сопротивление нацизму. В том числе тем, кто поднял восстание в Варшавском гетто весной 1943 года.
В память о погибших этим утром по всей стране прозвучала сирена, после чего ровно на две минуты прекратил движение весь транспорт и остановились пешеходы.
Памятная церемония накануне прошла и в мемориальном комплексе «Яд Вашем». В ней приняли участие президент и премьер страны, а также ветераны Великой Отечественной войны.
А на площади Варшавского гетто сегодня загорелись шесть факелов, символизирующих шесть миллионов жертв геноцида. Их зажгли люди, лично пережившие Холокост.