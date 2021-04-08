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Черноморские стрельбы: артиллерия фрегата «Адмирал Эссен» поразила береговые цели в Крыму

Андрей Аркадьев
18:13 08.04.2021
Тренировки проводились в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения.
Черноморские стрельбы: артиллерия фрегата «Адмирал Эссен» поразила береговые цели в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, поразив береговые цели на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На первом этапе стрельб был отработан алгоритм упражнения. На втором этапе артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190.

«В рамках проведения зачетных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил, как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняемые по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки», - говорится в сообщении.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

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