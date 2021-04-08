В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать третьей волны COVID-19

Россиянам удастся избежать третьей волны коронавируса, если они продолжат соблюдать все меры профилактики. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, стоит все так же соблюдать масочный и перчаточный режимы, а также не посещать места массового скопления людей.

Попова предположила, что к осени возможен подъем заболеваемости, так как коронавирус, скорее всего, станет сезонным. Поэтому неправильно разделять пандемию COVID-19 на волны.

«…Он первый раз попал в человеческую популяцию, но к лету он ушел. Осенью пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В России он начал гулять в октябре. На пике был в ноябре-декабре», - сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, в странах Европы, Южной Америке и Африке ситуация с коронавирусом все еще остается сложной. Она подчеркнула, что больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию из Турции, где заболеваемость выросла в три-четыре раза за небольшой период времени.