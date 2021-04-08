Путин назвал причины роста цен на жилье

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье. Глава государства отдал соответствующее распоряжение Федеральной антимонопольной службе. Это произошло в ходе совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019-2020 годов.

«Это не просто рост цен, это существенный рост», - сказал Путин.

В среднем, стоимость жилья по стране выросла на 12%, а в некоторых регионах на 30 процентов, отметил глава государства.

Для решения данного вопроса Путин заявил о необходимости создать дополнительное предложение на строительном рынке. По мнению российского лидера, введение программ льготной ипотеки под 6,5 процента способствовало росту количества кредитов, что повлекло повышение цен на квартиры.