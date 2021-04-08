Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал причины роста цен на жилье

Ян Брацкий
17:18 08.04.2021
По мнению главы государства, росту цен способствовало увеличение выданных кредитов по программе льготной ипотеки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье. Глава государства отдал соответствующее распоряжение Федеральной антимонопольной службе. Это произошло в ходе совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019-2020 годов.

«Это не просто рост цен, это существенный рост», - сказал Путин.

В среднем, стоимость жилья по стране выросла на 12%, а в некоторых регионах на 30 процентов, отметил глава государства.

Для решения данного вопроса Путин заявил о необходимости создать дополнительное предложение на строительном рынке. По мнению российского лидера, введение программ льготной ипотеки под 6,5 процента способствовало росту количества кредитов, что повлекло повышение цен на квартиры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:08 В стране и мире
Видео
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
16:04 Эксклюзив
Видео
Пламя среди моря: что известно о пожаре на борту траулера в Охотском море
14:27 Армия
Видео
Филигранная работа: экипажи Ил-78 и Су-34 ЦВО продемонстрировали дозаправку в воздухе
13:00 В стране и мире
Видео
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
10:29 В стране и мире
Видео
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
Популярное
Популярное
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Видео
«Готов оказаться на месте пострадавшей»: Эдвард Бил прокомментировал аварию со своим участием в Москве
Видео
Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.