Армия Наплевав на непогоду: в Подмосковье проходят тренировки перед всероссийским этапом «Танкового биатлона» Тимур Шерзад Особое внимание к точности преодоления препятствий – колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Непогода - мокрый снег с дождем - стали дополнительной проверкой для экипажей гвардейской танковой армии, которые готовятся выступить на Всероссийском этапе конкурса Танковый биатлон. Тренировки проходят на полигоне в Подмосковье. Особое внимание к точности преодоления препятствий – колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений. На этом дело далеко не закончено. Впереди еще несколько испытаний – стрельба по мишеням и спортивный этап соревнований. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика