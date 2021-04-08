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Тулеев раскрыл тайну кузбасского «снежного человека»

Роман Захаров
16:40 08.04.2021
По словам экс-губернатора, он лично подогревал интерес туристов к мифическому существу.
Тулеев раскрыл тайну кузбасского «снежного человека»
© Фото: tuleev_a.g, Instagram
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Бывший руководитель Кузбасса Аман Тулеев заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы развивать горнолыжный туризм в регионе. Об этом экс-губернатор сообщил лично в своем Instagram.

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети», - признался политик.

Для этих целей, по признанию Тулеева, была придумана легенда, что Горная Шория является родиной Йети, а в 2010 году в регионе даже ввели новый праздник - День снежного человека, который приурочили к старту горнолыжного сезона. Также для привлечения туристов был учрежден специальный приз: тому, кто найдет Йети, был обещан миллион рублей.

«Приезжие потянулись. Конечно, никто Йети не нашел, но повышенное внимание Шория к себе привлекла», - раскрыл подробности экс-губернатор.

Когда интерес у туристов начал затухать, Тулеев попросил главу Таштагольского района «взбодрить народ».

«"Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь". Как уж там Макута выкручивался, не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался», - поделился воспоминаниями Аман Тулев.

Для того, чтобы изображавший Йети человек не пострадал, в правилах получения награды было сказано, что взять его нужно только живым. В итоге, никому из туристов поймать мифическое существо так и не удалось. Впрочем, в своей публикации Тулеев не исключил, что где-то снежный человек «действительно может бродить».

Аман Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 года и досрочно покинул пост в 2018.

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