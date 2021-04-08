Ученые раскрыли тайну загадочных «пауков» на Марсе

Двадцать лет потребовалось ученым, чтобы раскрыть секрет странных образований на Марсе, которые назвали «пауками» из-за внешнего сходства с насекомыми.

Необычные системы ветвления на поверхности Красной планеты обнаружили в начале века при помощи орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые выдвигали несколько теорий происхождения «пауков», однако только сейчас стало известно, что образования, чей размер достигает около одного километра, формируются из-за паров углекислого газа, выходящих из трещин в полярных марсианских льдах весной, пишет Daily Mail.

Установить это смогла группа британских и ирландских ученых, которые в лабораторных условиях воссоздали уменьшенную копию структур. В камерах создали атмосферное давление Красной планеты. В ходе эксперимента ученые передвигали пластины сухого льда, представлявшего собой замороженный CO2. Когда блоки соприкасались с теплым слоем «марсианских» пород, часть льда превращалась из твердого тела в газ в процессе сублимации, что в результате формировало трещины.

Оказалось, что весной на Марсе солнечный свет, проникающий через лед, начинает нагревать газ снизу, создавая давление. В результате лед трескается, а углекислый газ испаряется, выталкивая на поверхность песок. Именно он оседает на участках, покрытых льдом, в форме тонких «паучьих лап».