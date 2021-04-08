В МИД РФ отреагировали на позицию США по бойкоту Олимпиады в Китае

«Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр», - так Мария Захарова прокомментировала высказывания США о возможном бойкоте Игр в Пекине в 2022 году. Обращение официального представителя МИД РФ опубликовано в Facebook.

«Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?», - писала Захарова.

Дипломат напомнила, каким «грандиозным провалом» закончилась американская «концепция бойкота», которую США совместно с Евросоюзом развернули в отношении зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.

О том, что Вашингтон вместе с союзниками готов обсуждать идею бойкота Олимпиады в Китае, накануне заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Ранее с призывами бойкотировать Игры выступило порядка 200 правозащитных организаций. Причиной стали доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там, по некоторым данным, свыше миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.