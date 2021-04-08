На фотоконкурс Минобороны «Маяки России-2021» поступило почти 140 заявок

Сто тридцать девять заявок поступило на первом этапе проведения всероссийского фотоконкурса «Маяки России-2021», организованного главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. Соорганизатор конкурса - Русское географическое общество.

Конкурс организуется для того, чтобы привлечь внимание к истории маячного дела в России, для воспитания бережного отношения к культурному наследию страны, для воспитания патриотизма через фотоискусство, а также для поддержки талантливых авторов.

В конкурсе может принять участие абсолютно любой гражданин России.

Сам он разбит на три этапа:

1. (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.

2. (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.

3. (финал) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Заявлены следующие номинации:

«Святыни морей» - показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России.

«Смотрители маяков» - показывающие работу и быт маячников.

Синхронно с проведением конкурса в Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» начала работу и выставка «Маяки России». На экспозиции в библиотеке филиала представлено более 30 изображений маяков большого формата, что позволяет гостям виртуально «побывать» на маяках, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

За три недели работы выставки ее посетили более 350 офицеров, курсантов и гражданского персонала филиала.