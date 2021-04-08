Погодные шалости: на Крым обрушился снегопад

Утро четверга, 8 апреля, очень удивило многих жителей Крыма. Выглянув в окно, они увидели довольно сильный снегопад, накрывший полуостров, а такое природное явление совершенно нехарактерно для региона в это время года.

По сообщениям крымского Гидрометцентра, особенно сильные осадки сейчас наблюдаются в южных, центральных, восточных районах республики, а также в горах.

На кадрах, снятых «Звездой» в Симферополе, видно, как обильные осадки белым ковром заново устилают уже освободившиеся от снежного плена зеленую траву и первые весенние цветы. Впрочем, уже завтра погода на полуострове улучшится: снегопад прекратиться, а солнце начнет чаще выглядывать из-за облаков.

Сейчас температура воздуха в Крыму не превышает плюс трех градусов по Цельсию. Завтра, по данным синоптиков, воздух в регионе прогреется до плюс пяти, а в субботу столбики термометров местами будут подниматься до плюс восьми градусов.