Песков заявил о нехватке мигрантов в России «для реализации амбициозных планов»

В РФ за последний год значительно сократилось количество мигрантов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что мигрантов не хватает в сфере строительства и сельского хозяйства. По его словам, это связано, прежде всего, с пандемией.

«…нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», – резюмировал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос о том, отмечают ли в Кремле возросшее недовольство россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны.

«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам», – ответил Песков.

Он также затронул тему учета детей мигрантов, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался на недавнем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. По словам Пескова, Россия должна предоставлять условия для детей мигрантов, а также помогать им адаптироваться в российском обществе.