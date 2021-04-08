Курц допустил возможность регистрации «Спутника V» в Австрии в обход Евросоюза

Австрия может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» самостоятельно, если соответствующее решение в ближайшее время не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

Он отметил, что ряд стран в Европе, например, Венгрия и Сербия, которые используют несколько вакцин, в том числе, «Спутник V» и это является для них большим преимуществом, так как спасает жизни и сохраняет рабочие места.

«Конечно, есть возможность сделать это (зарегистрировать "Спутник V" - ред.) на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго», - сказал Курц во время прямого эфира в Instagram.

По словам канцлера, процедуры в Европейском агентстве лекарственных средств занимают очень много времени, а потому ЕС отстает в вопросе вакцинации от Великобритании и США, сообщает «Российская газета».

В настоящий момент «Спутник V» зарегистрировали для применения порядка 60 стран мира, включая Венгрию и Словакию, которые входят в Евросоюз.