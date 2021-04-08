Филигранная работа: экипажи Ил-78 и Су-34 ЦВО продемонстрировали дозаправку в воздухе

На высоте пять тысяч метров летающий танкер Ил-78 заправил истребители-бомбардировщики Су-34.

Во время дозаправки две тонны топлива уходят в бак бомбардировщика всего за две минуты. На низкой для сверхзвукового истребителя скорости самолет подошел вплотную к крылу гиганта.

Расстояние между крыльями составляло чуть более полутора десятков метров. Чтобы дозаправка прошла успешно, нужно точно определить потоки воздуха, четко выдержать все параметры полета.

Кроме истребителей-бомбардировщиков дозаправку отработали и экипажи самолетов Су-24.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.