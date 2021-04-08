Армия Командующий ВДВ проверил воинскую часть в Приморье Андрей Аркадьев Генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход контрольной проверки в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Уссурийские гвардейцы-десантники приступают к сдаче контрольной проверки под руководством нового командира. Накануне, 7 апреля, в Уссурийске полковника Александра Корнева личному составу 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады представил командующий ВДВ Андрей Сердюков. Он вручил ему Георгиевское знамя гвардии. Напомним, что по указу президента РФ 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада вошла в состав ВДВ осенью 2013 года. Ее вместе с аналогичными бригадами в Улан-Удэ и Камышине передали из Сухопутных войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика