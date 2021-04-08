Врач рассказал, как инфаркт влияет на работу почек

В первую очередь при инфаркте страдают почки. Об этом «Звезде» сообщил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев. Специалист опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, от том, что сердечные приступы могут обеспечить краткосрочную защиту почек от последующего острого повреждения.

«В результате инфаркта очень часто развивается падение давления, шок, гемодинамический. А в первую очередь страдают почки от отсутствия гемодинамики. Поэтому такой закономерности нет», – сказал врач-кардиолог.

По словам Конева, подобные заявления, это, чаще всего, фейк. Врач уточнил, что при инфаркте кровоснабжение не осуществляется в достаточной степени – страдают все органы и ткани.