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Звуки маршей в исполнении сводного военного оркестра разнеслись по Дворцовой площади Петербурга

Тимур Шерзад
14:21 08.04.2021
Во время парада музыкантам предстоит исполнять композиции на ходу, да еще и выполняя элементы строевой подготовки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Дворцовой площади в Петербурге 200 военных музыкантов исполнили полсотни композиций - так прошла тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду Победы.

В этот огромный коллектив собрали представителей военных вузов, воинских частей Западного округа и других силовых ведомств.

Репетиции музыкантам необходимы не только, чтобы появилась сыгранность. Во время парада им предстоит исполнять марши на ходу, выполняя элементы строевой подготовки. Тренировки оркестра на Дворцовой площади продлятся до конца апреля, затем к ним присоединятся пешие парадные расчеты и колонны с техникой.

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