Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

Актриса кино и театра Белла Шпинер скончалась 7 апреля в Минске на 46-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

По его словам, причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области. В 1994-м окончила Минское училище искусств. Дебют актрисы на экране состоялся в 2007 году в сериале «Операция "Супермаркет». Также Шпинер снялась в сериалах «Гадание при свечах», «Журов», «Куба», «Мухтар. Новый след». Также Белла Шпинер была вокалисткой группы «Дилижанс-jazz». С 2002 года работала в Республиканском театре белорусской драматургии.