Воронежские связисты вскочили по тревоге, совершили марш и победили условных диверсантов
Учения прошли в рамках плановой контрольной проверки. Военнослужащие оперативно обеспечили связь на расстоянии в две тысячи километров.
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В Западном округе свыше пятнадцати тысяч военнослужащих в рамках плановой контрольной проверки показывают все, чему научились за зиму. Учения развернулись на полигонах сразу пяти регионов.
По команде «тревога» личный состав оперативно получил оружие, запустил технику и приступил к выполнению учебно-боевых задач.
В Воронежской области полученные в ходе обучения навыки применяют связисты. На полигоне Погоново они совершили марш, в ходе которого отразили атаку диверсантов, и выполнили главную задачу - оперативно обеспечили управление связью – в том числе космической - на расстоянии около двух тысяч километров.