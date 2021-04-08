Воронежские связисты вскочили по тревоге, совершили марш и победили условных диверсантов

В Западном округе свыше пятнадцати тысяч военнослужащих в рамках плановой контрольной проверки показывают все, чему научились за зиму. Учения развернулись на полигонах сразу пяти регионов.

По команде «тревога» личный состав оперативно получил оружие, запустил технику и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

В Воронежской области полученные в ходе обучения навыки применяют связисты. На полигоне Погоново они совершили марш, в ходе которого отразили атаку диверсантов, и выполнили главную задачу - оперативно обеспечили управление связью – в том числе космической - на расстоянии около двух тысяч километров.