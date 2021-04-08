В стране и мире Губернатор Ульяновской области подал в отставку Олеся Степакова Свою отставку Сергей Морозов объяснил намерением баллотироваться в Госдуму. © Фото: morozov.ulgov.ru Читайте нас на: Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Свою отставку Морозов объяснил намерением баллотироваться в Госдуму. «Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу. Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и полезны моим землякам и дальше, но уже в новом для меня статусе», – сказал Морозов. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2004 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика