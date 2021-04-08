Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Свою отставку Сергей Морозов объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.
© Фото: morozov.ulgov.ru
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Свою отставку Морозов объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.
«Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу. Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и полезны моим землякам и дальше, но уже в новом для меня статусе», – сказал Морозов.
Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2004 года.