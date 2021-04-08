Похититель локомотивов: в Хабаровском крае задержали железнодорожника за угон тепловоза

Работника железнодорожного депо, который, как предполагается, угнал подвижной состав для перевозки с предприятия украденного им топлива в Хабаровском крае, задержали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как уточняется, злоумышленник в течение нескольких дней сливал горючее из колонки депо в канистры и набрал его столько, что не смог вывезти обычным транспортом. Поэтому решил использовать локомотив. На нем он доехал до лесополосы, где загрузил похищенное в личный автомобиль, а тепловоз отогнал обратно в депо. Мужчину задержали, а после отпустили под подписку о невыезде.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по статьям «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» и «Кража».