В Минобороны повысят эффективность работы с обращениями граждан

В Минобороны провели учебно-методический сбор, ставящий целью повысить эффективность работы по обращениям граждан. В нем принимали участие представители органов военного управления, организаций ВС России и общественных приемных Минобороны в военных округах и флотах. А еще там были представители Главное военной прокуратуры и Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

Наталья Белоусова, начальник Управления Минобороны по работе с обращениями граждан, подвела итоги деятельности 2020 года.

Сбор затронул темы организации как личного приема граждан, так и выездных приемных. Обсуждали работу новых электронных сервисов. Отдельное внимание было обращено на работу на информационном ресурсе Администрации Президента России ССТУ.РФ и контроле за рассмотрением обращений граждан, поданных через него.

В ходе сбора были награждены должностные лица, работавшие с обращениями граждан в 2020 году, и особо в этом отличившиеся. Объявлена и лучшая общественная приемная Минобороны - ею стала соответствующая структура Черноморского флота.

При проведении сбора выполнялись все продиктованные пандемией санитарно-эпидемиологические требования.