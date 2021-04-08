В Кремле заявили, что Россия не позволит угрожать себе

Россия никогда не представляла ни для кого угрозы, но не позволит никому ущемлять свои интересы, угрожать себе или диктовать какие-либо правила. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу, - указал Песков. Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы», - заявил представитель Кремля.

Действия США обязывают Россию быть готовой к самому негативному варианту развития событий, сказал Песков.

«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии», - отметил он.

Также представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на враждебные заявления и действия американской стороны, является последовательным сторонником выстраивания дружественных отношений с Вашингтоном.