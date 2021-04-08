В Сирии пятеро мирных жителей погибли в результате обстрелов с подконтрольных Турции территорий

Вчера, в период с 18-30 по 19-10 по московскому времени, пятеро сирийских мирных жителей погибли в результате обстрелов с подконтрольных Турции территорий. Об этом заявил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Артиллерийские удары были нанесены из районов, подконтрольных турецким вооруженным силам, целью стали населенные пункты в округе Телль-Рифъат в провинции Алеппо.

Помимо убитых пяти мирных жителей, ранения получили еще шесть человек - в том числе и два ребенка.



