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Защитить «Ярсы» и выйти на позиции: как тренируются тейковские ракетчики

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
12:40 08.04.2021
Тренировки по антитеррору в Тейковском ракетном гарнизоне проводятся постоянно, так что у диверсантов нет ни единого шанса подобраться к заветным установкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тейковские ракетчики готовятся выйти на грозных «Ярсах» в позиционный район. Дату и точное время выхода на маршруты боевого патрулирования знают только в штабе РВСН, в подмосковной Власихе, и в Национальном центре управления обороной.

По легенде учений, на КПП ракетчиков нападают диверсанты. У подразделений охраны и разведки появляется возможность показать слаженность своих действий и продемонстрировать профессиональные навыки ближнего боя.

«Нас всегда готовят и морально, и физически. Утром были на стрельбах. Если возникнет какая-то нештатная ситуация во время марша, мы отобьем атаку любой ценой», - рассказал пулеметчик ракетного дивизиона Эдуард Прокопенко.

Тренировки по антитеррору в Тейковском ракетном гарнизоне проводятся постоянно, так что у диверсантов нет ни единого шанса подобраться к заветным установкам. Даже если бы диверсионная группа прошла через КПП, в место, где базируется ядерное оружие, они бы не попали. Туда ведет только одна дорога - по узкому подземному коридору. Его пройти невозможно, поскольку все двери заблокированы.

Как правило, на боевое патрулирование выходит около 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники. Обозначив маршруты движения, командиры дивизионов дают команды на совершение марша.

«Сейчас идет подготовка к маневренным действиям, где дивизион сделает многокилометровый марш и займет полевую позицию», - рассказал командир ракетного дивизиона Максим Саблин.

РВСН - самая мощная составляющая ядерной триады страны. Этот выход, хоть, и учебный, но на пусковых установках в контейнерах - межконтинентальные баллистические ракеты. Стотонные «Ярсы» совершают скрытые маневры, рассредоточиваются в лесном массиве и к тому же еще постоянно меняют позиции.

Алексей Яремчук водит 16-колесные машины уже полжизни. Опытный водитель-механик признается, что управлять 23-метровым шасси довольно легко, почти как на легковушке.

«Самое опасное – езда в гололед, потому что может снести, и даже если у вас восемь осей, надо быть аккуратнее», - отметил старший механик-водитель Алексей Яремчук.

Движение по дорогам общего пользования происходит исключительно ночью. Только так «Ярсы» смогут скрытно и незаметно оказаться на полевых позициях. Район, куда прибывает секретная колонна, заблаговременно изучается разведчиками и инженерами с помощью специальной техники.

На полевых позициях всю ракетную технику надежно прикрывают густой хвоей и маскировочной сетью. Мобильные пусковые установки никогда не выходят на маршруты боевого дежурства одни. Всегда в сопровождении машин обеспечения, которые ракетчики называют агрегатами. Для старшего оператора Павла Стрыгина - это первые реальные учения после окончания военной академии РВСН. По большому счету, к ним он готовился все пять лет.

На полевых позициях ракетчики будут нести боевое дежурство целый месяц. Домой вернутся уже к празднику -  к 9 Мая, чтобы со всем личным составом полка увидеть, как их сослуживцы демонстрируют силу и мощь РВСН на Параде Победы.

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