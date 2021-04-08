Российские миротворцы доставили в Ханацах в Карабахе вещи первой необходимости и медицинское оборудование

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. За прошедшие сутки военнослужащие доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Ханацах и обеспечили проведение ремонта участка газопровода на линии разграничения сторон, сообщили в Минобороны России.

Гуманитарную помощь в Карабах передали российские общественные организации и благотворительные фонды. Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам миротворцы доставили раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, продукты и вещи первой необходимости.

Помимо помощи семьям, в фельдшерско-акушерский пункт и больницу поступили наборы первичной диагностики, которые включают в себя тонометры, пульсометры, глюкометры, термометры и иное оборудование для диагностики и организации приема и лечения больных.

Российские миротворцы также содействовали восстановлению поврежденного участка газовой магистрали на линии разграничения сторон вблизи города Шуша. Саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов подходы к поврежденному участку и сам участок трубы. Военнослужащие Центра гуманитарного реагирования сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии и обеспечили безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.

С 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за обстановкой в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.