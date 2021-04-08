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МИД России пообещал ответить на любые недружественные шаги США

Олеся Степакова
11:22 08.04.2021
Сергей Лавров добавил, что США и их союзники ненадежные партнеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Россия будет реагировать на любые недружественные шаги со стороны США. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров в Казахстане.

«Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги - это само собой разумеется», - заявил глава внешнеполитического ведомства России, комментируя новости о возможной высылке из США российских дипломатов и новых санкциях в отношении России.

Глава МИД РФ также добавил, что США и их союзники ненадежные партнеры.

«Мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Казахстане.

Переговоры министров иностранных дел России и Казахстана проходят в Нур-Султане. Как сообщает МИД РФ, стороны обсудят тему региональной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также процесс взаимодействия в организациях с участием России и Казахстана.

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