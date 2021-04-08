Психиатр объяснил, как заподозрить у коллеги нервное расстройство

Из нервных расстройств у офисных работников чаще всего развиваются депрессия и повышенная тревожность. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал психиатр-психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев. Он уточнил, что человек в депрессии погружен в себя, малоконтактный, часто говорит о чем-то печальном. Может плакать без повода или быть гневливым и раздражаться.

В свою очередь, тревожность в целом характерна для жителей мегаполиса, указал доктор. Он добавил, что заподозрить у коллеги неврологические проблемы можно по манере общения.

«При тревожности человек, как правило, достаточно дерганый и говорит о том, чего боится. Бояться может чего угодно. Накрывают панические атаки, как такое генерализованное тревожное расстройство, это видно, потому что он может совершать неконтролируемо какие-то действия, в частности, это может быть боязнь лифта, покрывается капельками пота и стремится из него выйти первым, если ему надо подниматься на лифте, а у него страх лифта. То есть все зависит от того, чего он боится», - пояснил психиатр.

При возникновении панической атаки у человека следует обратить внимание на дыхательные техники, порекомендовал Гордеев. Этот метод эффективен и в качестве самопомощи.

«Помощь, чаще всего, это дыхательные техники, обратить внимание на свое дыхание и постараться сделать его расслабленным и таким продленным, потому что для страха характерно быстрое дыхание. А здесь расслабление, телесное расслабление. Обратить внимание на свое тело, чтобы тело была расслаблено. Например, просканировать тело от макушки до пяток медленно с тем, чтобы найти, где есть напряжение, и попытаться его расслабить», - рассказал доктор.

Области тела, которые невозможно расслабить, доктор посоветовал «продышать». Для этого следует представить, что дыхание идет именно через проблемные участки тела. Такая техника помогает избавиться от мышечных зажимов и облегчает состояние при панической атаке.