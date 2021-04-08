Минтруд разрешит россиянкам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

Минтруд РФ подготовил проект приказа, который исключит из списка недоступных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техническим обслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта "б" пункта 57 из данного перечня», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Ранее Святенко обратилась в Минтруд с предложением расширения перечня доступных для женщин профессий. Она полагает, что несправедливо лишать женщин возможности трудиться по полученной профессии.