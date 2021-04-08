Армия «Ярсы» на марше: как проходят учения РВСН в Тверской области Андрей Аркадьев Безопасность маршрутов движения колонн обеспечивают в том числе инженерные подразделения с помощью спецтехники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Плановые проверки идут в соединениях РВСН. В Тверской области на марше - мобильные ракетные комплексы «Ярс». Безопасность маршрутов движения колонн обеспечивают в том числе инженерные подразделения с помощью спецтехники. Также ракетчики совершенствуют навыки по отражению нападения диверсионных групп. PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика