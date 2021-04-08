Кишечная палочка и растительные жиры: Роскачество проверило обезжиренный творог

Специалисты Роскачества исследовали обезжиренный творог, проверив продукцию 20 торговых марок. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации.

Результаты экспертизы выявили у трети продукции, которая проходила проверку, нарушения по безопасности - в образцах найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам, уточнили в Роскачестве.

Также был обнаружен творог с признаками фальсификата.

«В этом продукте обнаружены фитостерины - их наличие позволяет утверждать, что производитель использовал растительные жиры. Кроме этого, зафиксировано превышение по содержанию линолевой кислоты, что также подтверждает использование растительных жиров», - говорится в сообщении.

Эксперты проверяли творог жирностью до 1,8%. Всего же в исследовании участвовало 18 российских и два белорусских производителя.