Армия Снайперы в тумане: в Челябинской области выбирают лучших стрелков ЦВО Тимур Шерзад В отборочных соревнованиях принимают участие полсотни стрелков из Сибири, Урала и Поволжья. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На туманных полигонах Челябинской области выбирают лучших стрелков Центрального округа в конкурсе предстоящих АрМИ-2021 «Снайперский рубеж». На одном из этапов участники должны поразить мишени на расстоянии до 700 метров. В отборочных соревнованиях принимают участие полсотни стрелков из Сибири, Урала и Поволжья. Победителей объявят по итогам всех упражнений первого этапа. После этого они будут представлять свой округ на всеармейских соревнованиях, откуда, быть может, пробьются и на международный этап. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика