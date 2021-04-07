Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео

Загадочную вспышку в небе заметили жители Киргизии. В соцсетях одни пользователи предполагают, что неизвестный летающий объект является метеоритом. По мнению других, такое свечение в небе могло появиться из-за какого-либо космического летательного аппарата.

«Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет», - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС страны.

Как отметили очевидцы, никаких звуков от летящего в небе объекта не исходило.