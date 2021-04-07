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Мясников назвал учащенный пульс симптомом трех опасных заболеваний

Виктория Ивашечкина
08:23 07.04.2021
Врач напомнил, что нормальный пульс для здорового человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя.
Мясников назвал учащенный пульс симптомом трех опасных заболеваний
© Фото: backy3723, Pixabay
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что постоянный высокий пульс может указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем.

Специалист в эфире телеканала «Россия-1» напомнил, что нормальный пульс для здорового человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя. При этом, если данный показатель все время держится около ста ударов в минуту, нужно выяснять причину.

Первой причиной учащенного пульса, как подчеркнул Мясников, могут являться проблемы с щитовидкой. Для этого нужно сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

Также высокий пульс может объясняться анемией. В этом случае органам не хватает кислорода. Кроме этого, на показатели пульса влияют стрессовые факторы и тахикардия.

Ранее кардиолог Владимир Протасов назвал нетипичные причины учащенного сердцебиения. По его словам, на сердечный ритм могут повлиять различные физиологические факторы. Так, в большинстве случаев учащение сердцебиения у здоровых молодых людей может быть связано с тем, что идет избыточная импульсация со стороны симпатической нервной системы или же другого механизма - гормонального фона.

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