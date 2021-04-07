В стране и мире Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания Анна Назайкина Болезненные ощущения в зубах на верхней челюсти могут являться признаком онкологического заболевания, отметил врач. © Фото: Caroline LM, Unsplash Читайте нас на: Главный стоматолог Министерства здравоохранения РФ Олег Янушевич в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать зубная боль. Как отметил врач, болезненные ощущения в зубах на верхней челюсти могут сигнализировать об онкологии. «Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», – объяснил специалист. Кроме того, зубная боль может являться признаком гайморита, отметил стоматолог. «Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах», – сказал он. Также Янушевич отметил, что изменения погоды, перепады атмосферного давления и температурные аномалии не должны быть причиной боли в зубах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика