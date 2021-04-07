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Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания

Анна Назайкина
07:56 07.04.2021
Болезненные ощущения в зубах на верхней челюсти могут являться признаком онкологического заболевания, отметил врач.
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
© Фото: Caroline LM, Unsplash
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Главный стоматолог Министерства здравоохранения РФ Олег Янушевич в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать зубная боль.

Как отметил врач, болезненные ощущения в зубах на верхней челюсти могут сигнализировать об онкологии.

«Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», – объяснил специалист.

Кроме того, зубная боль может являться признаком гайморита, отметил стоматолог.

«Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах», – сказал он.

Также Янушевич отметил, что изменения погоды, перепады атмосферного давления и температурные аномалии не должны быть причиной боли в зубах.

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