Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Главный стоматолог Министерства здравоохранения РФ Олег Янушевич в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать зубная боль.
Как отметил врач, болезненные ощущения в зубах на верхней челюсти могут сигнализировать об онкологии.
«Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», – объяснил специалист.
Кроме того, зубная боль может являться признаком гайморита, отметил стоматолог.
«Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах», – сказал он.
Также Янушевич отметил, что изменения погоды, перепады атмосферного давления и температурные аномалии не должны быть причиной боли в зубах.