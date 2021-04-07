Лавров заявил о готовности Москвы содействовать разрешению Кашмирского конфликта

Россия готова оказать содействие Пакистану и Индии в разрешении противоречий по Кашмиру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что разногласия в любом региона мира, включая Южную Азию, должный разрешаться мирным, цивилизованным путем и на основании международного права.

«Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, готова всячески этому содействовать», - сказал Лавров в интервью изданию News International.

Отношения Нью-Дели и Исламабада резко обострились в результате нападения подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года. Террористический акт повлек за собой военный конфликт между двумя странами. Несмотря на это, в последнее время власти обоих государств заявляют о желании наладить отношения.