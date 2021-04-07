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Картотека безграмотности: нижегородская пенсионерка-лингвист собрала рекордную коллекцию ошибок знаменитостей

Иван Линдеманн
05:21 07.04.2021
Лидия Сергеевна Казанцева говорит, что делает это не из снобизма, а чтобы сделать мир грамотнее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Нижегородская пенсионерка-лингвист коллекционирует речевые ошибки знаменитостей. Женщина собрала уже целую картотеку. Лидия Сергеевна Казанцева, которой сейчас 75 лет, в свое время отучилась на лингвиста, и с тех пор ее страшно раздражает безграмотность. В 90-х годах она начала тщательно следить за тем, как говорят на телевизоре, и записывать ошибающихся. Так появилось ее хобби, масштабы которого впечатляют.

Со слов Лидии Сергеевны, у нее собраны все «явки и пароли» на любителей забыть про правила русского языка: на карточке точно указаны дата, время, эфир, где была допущена ошибка, а ниже помечен сам герой и сравнение из 5 словарей, как звучит верно.

За 30 лет она уже подловила кучу чиновников, журналистов и знаменитостей вроде Андрея Малахова, Константина Хабенского и других. Пенсионерка говорит, что делает это не из снобизма, а чтобы сделать мир грамотнее. По словам женщины, в последний год ведущие чаще всего ошибаются в слове «умершие».

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